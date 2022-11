In der Krise Brot statt Brötchen

„Die letzte Preiserhöhung haben wir erst jetzt im November auf unsere Brötchen draufschlagen müssen – drei Cent kosten diese nun mehr.“ Um die Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten, haben Heiner Lüningmeyer und seine Frau Conny so einiges im Betrieb optimiert. Doch auch die Kunden stellen ihr Kaufverhalten um.

Conny und Heiner Lüningmeyer haben die Produktionsprozesse in Zeiten der Energiekrise optimiert. Halbe Öfen werden längst nicht mehr abgebacken, aber auch die Kunden haben ihr Kaufverhalten umgestellt.

Strom, Gas, Rohstoffe, Transport, Weizen, Raps- und Sonnenblumenöl, Butter sowie Saaten – all diese Dinge unterliegen seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges starken Preisschwankungen. Beim Blick auf den Frühstückstisch wird vielen Verbrauchern klar, dass in alltäglichen Lebensmitteln wie Brot oder Brötchen all diese Dinge zusammenkommen.