Innehalten: Wie lässt sich der Krieg bekämpfen?

„Krieg dem Kriege“ lautet der Titel eines Abends mit Rezitationen und Musik, der am 15. Mai (Sonntag) um 17 Uhr (Einlass: 16.30 Uhr) im evangelischen Gemeindehaus am Hoveloh 1 stattfindet. Veranstalter sind der Ascheberger Kunst- und Kulturverein „KuKADuH“ und der Förderverein der Evangelischen Mirjam-Kirchengemeinde Ascheberg-Drensteinfurt. Es gastiert das Ensemble „Tönende Texte“. Der Eintritt ist frei, Spenden gehen an das Kinderhilfswerk UNICEF, heißt es in der Ankündigung.

Ursprünglich hatte das Ensemble „Tönende Texte“ dieses musikalisch gestaltete Rezitationsprogramm 1998 im Rückblick auf 450 Jahre Westfälischer Frieden entwickelt und in der Burg Lüdinghausen erstmals aufgeführt. Weitere Auftritte folgten auch unter anderem in Ascheberg. Ging es damals um den Krieg im Allgemeinen, so berührt dieses Thema jetzt mit dem Krieg in der Ukraine näher und unmittelbarer als je zuvor im Nachkriegsdeutschland, heißt es weiter.

Bewaffneter Widerstand oder Pazifismus?

Wie lässt sich der Krieg bekämpfen? Durch einen absoluten, kompromisslosen Pazifismus, wie ihn Kurt Tucholsky in den 20er Jahren laut forderte? Frieden schaffen ohne Waffen? Oder ist dieses Motto angesichts des Angriffskrieges in der Ukraine zynisch, wie Wolfgang Thierse es vor kurzem formulierte?

„Tönende Texte“ bietet mit seinem Programm keine simplen Antworten. Allerdings spiegelt sich in den Texten von Tucholsky, Kästner, Suttner, Hesse, Brecht, Kraus und anderen der anscheinend immerwährende Gegensatz zwischen dem Glück oder Unglück eines jeden Menschen einerseits und dem Denken in Macht und Einfluss andererseits, den nationalen Interessen, die auf individuelle Schicksale offenbar kaum Rücksicht nehmen.

Wie können wir uns „richtig“ verhalten nach zwei Weltkriegen, die beide von deutschem Boden entfesselt wurden? Neben all dem Leid, das europäische Nachbarn erfahren haben, blieben ja auch Erinnerungen und Traumata unserer Eltern, die Kriegsschuldfrage, das getrübte deutsche Nationalbewusstsein, kriegsversehrte Stadtbilder – alles nachhaltige Folgen dieser Kriege. Lässt sich Krieg mit Krieg bekämpfen? Ist das die Lösung? Gibt es Alternativen? Wie gehen wir mit dem jetzigen Krieg, den Waffen, den wachsenden Kriegsbedrohungen um? „Tönende Texte“ lädt ein zum Innehalten.