Ukraine-Hilfe der St. Lambertus Gruppe Davensberg bringt Aktionen an den Start

Integration funktioniert, wenn die Menschen sich in einem stetigen Austausch befinden und an allen erdenklichen Aktivitäten teilhaben. Genau um dieses positive Miteinander geht es der Ukraine-Hilfe der St. Lambertus Gruppe Davensberg denn diese startet am kommenden Montag (25. April) mit dem Welcome-Café in den Örtlichkeiten des Pfarrheims St. Anna, Burgstraße 57. Jeden Montag ist das Welcome-Café ab dann zwischen 16 und 18 Uhr geöffnet.

