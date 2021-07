Integration ist Geben und Nehmen

Abfahrt 11 statt 14 Uhr – der SV Davaria Davensberg musste von Donnerstag auf Freitag 36 Kinder seines Sommerferienprogramms über die frühere Abfahrtszeit zum Kartfahren informieren. Organisatorin Andrea Tegt­meier absolvierte einen Telefonmarathon. Und griff auf die Hilfe von Saima Sadaf zurück. Die Frau, die 2015 aus Pakistan nach Deutschland geflohen ist, spricht fünf Sprachen und unterstützt Tegt­meier bei der Information der Flüchtlingskinder, die am Ferienprogramm teilnehmen. Wobei: Mit den Kindern muss sie gar nicht sprechen, weil die Deutsch können. „Ich erkläre den Eltern, wann die Abfahrt ist und was mitzubringen ist, damit es nicht zu Missverständnissen kommt“, präzisiert Sadaf ihre Aufgabe.

In Deutschland sind Mohammed Anwar und Saima Sadaf 2015 in Bielefeld angekommen. Zwei Monate lebten sie dort auf einem Sportgelände im Kreis von 350 Flüchtlingen. Ihr Weg führte sie weiter nach Ascheberg. Die Gemeinde brachte die Eheleute in Räumen über der Grundschule Davensberg unter. So dauerte es nicht lange, bis Saima Sadaf und Andrea Tegtmeier sich kennenlernten. Denn die Davensbergerin gehört zu den ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern in der Gemeinde und das pakistanische Ehepaar war auf der anderen Straßenseite untergekommen. Heute sind die beiden Frauen Freundinnen. Sie verbindet etwa, dass die Davensbergerin ihrer Nachbarin bei der Arztsuche zum Erfüllen des Kinderwunsches half. Die Tochter des Ehepaars ist anderthalb Jahre alt und geht bald in den Kindergarten St. Anna.

Nachbarn sind sie trotz eines Umzugs der Flüchtlinge geblieben. Sadaf erklärt: „Mein Mann hat eine Arbeitsstelle bei Klaas gefunden. Da durften wir eine eigene Wohnung suchen und seither wohnen wir über dem Lokal Elvering.“ Nach elf Monaten in einem fremden Dorf stand das Ehepaar auf eigenen Füßen.

Sie selbst hat in Pakistan Homöopathie studiert. Daran möchte sie auch wieder anknüpfen, um das Wissen nicht nur für die Familie zu nutzen. Nach Pakistanisch, Indisch, Arabisch, Englisch und ein bisschen Persisch hat sie inzwischen auch Deutsch gelernt. „Ich habe Zeitungen gelesen und Fernsehen geschaut“, berichtet sie. Dazu hat sie Bücher gelesen, anfangs gerne auch Kinderbücher, die nicht nur Sprache, sondern auch Kultur vermittelt haben. Der SV Davaria, insbesondere Tegt­meier, hat mit den Sportangeboten für Flüchtlinge dabei geholfen, die Tür nach Davensberg geöffnet und schon dort Dolmetscher-Hilfe von Sadaf zurückbekommen – Integration als Nehmen und Geben.

Als Saima Sadaf für ein Pressegespräch bei der Abfahrt des Busses vorbeischaut, stellt Tegtmeier sie als „eingedeutscht“ vor. Damit meint sie, dass insbesondere die deutsche Pünktlichkeit zu ihrem Alltag gehört. Das und die Sprachkenntnisse sind beim umfangreichen Ferienprogramm der Davaren wichtig. Schließlich ist es für Tegtmeier und das Team selbstverständlich, Flüchtlingskinder zu den Angeboten einzuladen und mitzunehmen. Es gehört zum Alltag bei SV Davaria und ist kaum mehr erwähnenswert. Auch weil es durch die Hilfe von Saima Sadaf reibungslos läuft.