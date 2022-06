IT-Unternehmen zieht in Neubau

Der Baukörper dürfte dem einen oder anderen Ascheberger längst aufgefallen sein. Wer in das Gebäude am Hattrupweg einziehen wird? Die Graphisoft Building Systems GmbH. Dahinter verbirgt sich ein Unternehmen, das viele wohl nur unter einem anderen Namen kennen . . .

Klotzen, nicht kleckern – dieser Ausspruch mag so manchem Ascheberger in den vergangenen Wochen angesichts des großvolumigen Baukörpers eingefallen sein, der gerade am Hattrupweg entsteht. Dort baut ein Investor einen Bürokomplex mit annähernd 2300 Quadratmetern Fläche auf drei Etagen. Einziehen wird – wenn alles wie geplant läuft – als Hauptmieter noch in diesem Jahr die Graphisoft Building Systems GmbH.