„Italien für zu Hause“ aus der Picknickkiste

Die Daumen hoch gab es für das gelungene Debüt der Italienischen Nacht bei Ascheberg Marketing. Und nicht nur dort. Denn die 15. Auflage der beliebten Pro-Ascheberg-Veranstaltung war für alle ein voller Erfolg auf der ganzen Linie. Einer, der einem schönen Urlaubstag in Bella Italia gleichkam. Und eben dieser geht nun in die Verlängerung – mit dem „Italienurlaub für zu Hause“ von Ascheberg Marketing. Verpackt in einer kleinen Kiste. Genauer gesagt in einer Picknickkiste.

Netzwerk in der Gemeine ausgebaut

Der Inhalt: typisch italienisch. „Oder anders gesagt, mit den Produkten, die es bei uns zur Italienischen Nacht gab“, sagt Andrea Schubert, die auf diese Weise den Aschebergern und allen anderen Interessierten den Italienurlaub verlängern möchte. Somit dürfen sich diejenigen, die sich eine solche Picknickkiste zulegen, unter anderem auf eine italienische Gin-Variante und das Sommerkultgetränk Limoncello freuen.

Gleichzeitig baut Schubert mit dieser Idee das Netzwerk innerhalb der Gemeinde weiter aus. Denn die Artikel aus der Picknickkiste stammen aus dem Davensberger Dorfladen von Paul Elbers und Michael Böttger. „Das begrüßen wir sehr, denn gerade das ist ja auch das Ziel, die Picknickkisten mit Produkten aus der Heimat zu bestücken“, unterstreicht Andrea Schubert, die sich gleichzeitig noch einmal für die gute Zusammenarbeit zur Italienischen Nacht bei dem Duo bedankt. Der kleine Dorfladen ist überdies nun für eine Zeit lang auch bei Ascheberg Marketing zu Hause – in Form eines Ausstellungsfensters.

Italien-Flair bei „Ascheberg trifft sich“

Wer nun noch einmal grün-weiß-rotes Flair im Ortskern genießen möchte, der hat am Donnerstag (25. August) von 18.30 bis 22 Uhr dazu Gelegenheit. Denn dann ertönen im Rahmen von „Ascheberg trifft sich“ italienische Klänge, wenn Domenico de Angel und Andrea Tiamo musikalisch für südländisches Urlaubsfeeling sorgen. Dabei besteht auch die Möglichkeit, den Italienurlaub für zu Hause in Form der Picknickkisten vorzubestellen.

Die Picknickkisten „Italien für zu Hause“ sind ab sofort bei Ascheberg Marketing erhältlich. Weitere Informationen dazu und Bestellungen via Rufnummer

0 25 93 / 6 09 13 00. Überdies sind die Picknickkisten auch vor Ort in Davensberg im Dorfladen Elbers erhältlich.