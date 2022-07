Jakobi-Bruderschaft ermittelt neue Regenten

Die Wartezeit für die Jakobi-Bruderschaft Herbern hat ein Ende: Nach vier langen Jahren können am Freitag (29. Juli) wieder neue Majestäten ermittelt werden. Die Regentschaft von Dirk und Denise Lohmann neigt sich dem Ende entgegen. Denn das Königsschießen für den Haupt- und Niedelkönig auf dem Graf-Ferdinand-von-Merveldt-Schützenplatz steht auf dem Programm.

Das Schützenfest der Jakobi-Bruderschaft Herbern beginnt am Freitag um 13.30 Uhr mit dem Antreten bei Oberst Thomas Rolf, Schüttwall 22. Von dort aus wird das noch amtierenden Königspaares abgeholt. Um 15 Uhr schließt sich die Schützenmesse in der Kirche St. Benedikt an, danach erfolgen das Antreten auf dem Kirchplatz sowie die Kranzniederlegung am Ehrenmal, teilt der Schützenverein mit. Von dort marschiert der Festumzug zum Graf-Ferdinand-von-Merveldt-Schützenplatz, wo das Königsschießen stattfindet. Nach der Proklamation der neuen Majestäten klingt der Freitagabend gemütlich aus.

Festball wird am Samstagabend gefeiert

Am Samstag (30. Juli) um 17.30 Uhr geht es weiter mit dem Antreten der Schützenbrüder am Hotel „Zum Wolfsjäger“. Anschließend wird das neue Königspaar abgeholt. Parallel hierzu findet ein Sektempfang der Damen am Zelt auf dem Schützenplatz statt. Ab 18.30 Uhr erwartet die Bruderschaft auch die Gastvereine im Festzelt. Der große Festball schließt sich an. Für musikalische Unterhaltung sorgen die ortseigenen Musikzüge: am Freitag die Blaskapelle Schwartländer und am Samstag der Spielmannszug der Kolpingfamilie Herbern. „An der Vogelstange sind Freunde und Gäste am Freitag herzlich willkommen“, heißt es abschließend.