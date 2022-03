Jede helfende Hand wird benötigt

Auch in Davensberg werden am Samstag wieder ehrenamtliche Müllsammler unterwegs sein, um die Landschaft von Schmutz und Unrat zu

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause soll am Samstag (12. März) wieder die Aktion „Saubere Landschaft“ durchgeführt werden. „Auch wenn derzeit die Corona-Pandemie das gesellschaftliche Leben stark beeinflusst, sollte das Thema Umweltschutz nicht in den Hintergrund gedrängt werden. Sicherlich stellt es auch ein Stück Normalität unseres gesellschaftlichen Lebens dar, wenn wir uns wieder gemeinsam im Sinne einer sauberen Umwelt engagieren können“, werden die Organisatoren für Ascheberg Ludger Wobbe und Maximilian Sandhowe sowie für Herbern Johannes Wienecke und Christian Krampe in einer Pressemitteilung zitiert.

„Herzensangelegenheit“

„Wir wollen daher wieder gemeinsam die Natur von Schmutz und Unrat befreien, welcher achtlos in die Landschaft geworfen oder dort abgelagert wurde. Es ist eine Herzensangelegenheit die Schönheit und Vielfalt unserer heimischen Landschaft, auch für die kommenden Generationen, zu erhalten. Hier sind wir für jede helfende Hand dankbar.“

Von vielen Vereinen, Schulen, Institutionen/Nachbarschaften, Parteien haben die Organisatoren von der CDU bereits die Zusage erhalten, dass sie wieder teilnehmen wollen. Allerdings würden immer noch Freiwillige gesucht, die mit anpacken können.

Freiwillige in Ascheberg können sich bei Ludger Wobbe, 0 25 93/14 10 oder 01 63-8 08 91 00, per ­E-Mail unter Ludger-Wobbe@t-online.de) oder bei Maximilian Sandhowe, 01 57-34 65 91 97 oder per E-Mail unter maximilian.sandhowe@cdu-ascheberg.de, melden. Freiwillige in Herbern wenden sich an Christian Krampe, 01 72-2 77 32 71, E-Mail: christiankrampe@gmx.de.

Heimatverein Davensberg startet Müllsammelaktion

Der Heimatverein Davensberg veranstaltet an diesem Tag ebenfalls eine große Müllsammelaktion. Eingeladen sind alle Bürgerinnen und Bürger sowie Mitglieder örtlicher Vereine, sich daran zu beteiligen. Der offizielle Treffpunkt ist um 14 Uhr am Burgturm. Anneliese Buntrock vom Heimatverein weist darauf hin, dass sie bereits ab 13 Uhr vor Ort ist, um Müllsäcke und -zangen auszugeben, damit es sich zum Startzeitpunkt nicht knubbelt. Der Container für den gesammelten Müll befindet sich am Burgturmgelände.