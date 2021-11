Jonas Tegtmeier ist ein Corona-Held

Jede Menge Sport erwartete die jungen Teilnehmer des Aktionstages vom SV Davaria Davensberg am Samstag. In der Turnhalle in Davensberg konnten die Kinder und Jugendlichen sich vollends beim Schnuppern in mehreren Kampfsportarten, Fußball und während der Minidisco mit Limbo, Stopp- und Zeitungstanz austoben und sich dabei für neue Sportarten begeistern lassen. Das Programm begann um 13 Uhr und lief bis 17.30 Uhr. Allerdings war ein Einsteigen auch einfach zwischendurch möglich.

Ein besonderes Highlight war außerdem die Auszeichnung von Jonas Tegtmeier für sein außerordentliches Engagement während der Pandemie. Der Landessportbund ehrte ihn als Corona-Held 2021. Ihm gratulierten die Eltern mit einem Banner und auch die dankbaren Kinder – eine sehr gelungene Überraschung für den nimmermüden Tegtmeier.