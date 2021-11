Jugendflamme belohnt Feuereifer des Blaurock-Nachwuchses

Der Samstag war für viele Jugendfeuerwehrmitglieder ein aufregender Tag. Denn es standen eine Reihe an Abzeichen-Verleihungen und für einige die Aufnahme in die Jugendfeuerwehr an.

Der Samstag war für viele Jugendfeuerwehrmitglieder ein aufregender Tag. Denn es standen eine Reihe an Abzeichen-Verleihungen und für einige die Aufnahme in die Jugendfeuerwehr an.

Doch bevor es dazu kam, musste eine Gruppe aus neun Jugendlichen ihre Prüfung vor dem Jugendfeuerwehr-Vorstand des Kreises Coesfeld ablegen. Sie mussten ihr in den vergangenen Wochen erlerntes Wissen über verschiedene Geräte und Knoten abrufen. Ebenfalls mussten zwei Übungen gelaufen werden: Zum einen musste eine Einsatzstelle ausgeleuchtet und vor dem vor dem Verkehr abgesichert werden. Zum anderen galt es, ein Feuer mittels Wasserwerfer zu löschen.

Bürgermeister dankt für Arbeit

Von Anfang an unterstützten die restlichen Jugendfeuerwehrmitglieder, die Wehrführung sowie Bürgermeister Thomas Stohldreier die Gruppe, so dass am Ende allen zur erfolgreichen Prüfung gratuliert werden konnte. Nach der Prüfung folgte sofort die Verleihung der Abzeichen. Der Bürgermeister gratulierte den Jugendlichen, dankte für die Arbeit allgemein und dem Ausbilderteam für die gute Vorbereitung. Dem Dank schloss sich Wehrführer Rainer Koch an, bevor er sieben neue Mitglieder in die Jugendfeuerwehr aufnahm. Dabei handelt es sich um Lina Rüschenschmidt, Jens Menkhaus, Ruben Königskötter, Til Heitbaum, Jan Wiehoff, Jost Seebröcker und Bruno Stapelmann. Jugendfeuerwehrwart Dominik Koch verlieh 13 Jugendlichen die Jugendflamme Stufe eins. Die Prüfungen waren – nach intensiver Vorbereitungen in den Wochen davor – in drei Etappen erfolgreich abgelegt worden. Hierbei mussten erlernte Grundlagen der Feuerwehr, wie Bedienung von Geräten, Knoten, der Umgang mit Schläuchen sowie der Notruf, gezeigt werden. Die Absolventen waren Arthur Königskötter, Finn Boeren, Jan Wiehoff, Jennifer Neumann, Jens Menkhaus, Jost Seebröcker, Lina Rüschenschmidt, Ruben Königskötter, Simon Hitzges, Til Heitbaum, Frederick Holtrup, Isabell Holtrup und Joshua Blix.

Die an dem Tag absolvierte Jugendflamme Stufe zwei erwarben Luca Thier, Florian Schult, Jan Erik Raters, Paul Schütte, Tim Niklas Siegert, Finn Künne, Tim Falke, Tim Rüschenschmidt und Lea Goßheger. Ihnen gratulierten bei der Übergabe der Urkunden und Abzeichen Kreisjugendfeuerwehrwart Holger Möllmann und sein Stellvertreter Marius Nottenkämper. Auch der stellvertretende Wehrführer Andreas Denker beglückwünschte die Absolventen.