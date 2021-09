Jugendliche sollen sich eigene Meinung bilden

Als die Gemeinde die Wahlbenachrichtigungen verschickt hat, erhielten junge Leute unter 18 Jahre keine Post. Denn sie dürfen am 26. September nicht wählen. Aber sie können sich sehr wohl mit der Wahl des Bundestages befassen und bei der Junior-Wahl ihre Stimme abgeben. Dazu laden das Jugendrotkreuz Herbern, die Kolpingjugend Ascheberg und die Offene Jugendarbeit ein.

Zum Auftakt sind die Jugendlichen am 12. September (Sonntag) von 14 bis 18 Uhr im und vor dem DRK-Haus in Herbern willkommen. Bei einer Wahlprogramm-Rallye haben die Besucher die Möglichkeit, sich mit den Programmen der Parteien auseinander zu setzen und sich eine Meinung zu bilden. Auf einem Bungee-Run-Feld wird Action geboten, kreative Mal- und Bastelaktionen mit einer Button-Druckmaschine richten sich eher an Teilnehmer, die es ruhiger mögen. Höhepunkt des Auftaktes: Die von Kinder kreierte Wahlurne wird enthüllt.

„Die U18 Wahl bietet allen Kindern, Jugendlichen und nicht Wahlberechtigten die Möglichkeit, ihre Stimme einer Partei zu geben, um hier ein Stimmungsbild zu erhalten und ein Verständnis für Politik und die Brisanz einer Bundestagswahl zu vermitteln“, lädt JRK-Leiter Peter Koch zum Mitmachen ein.

Nach dem Auftakt werden im Jochen-Klepper-Haus vier weitere Informationsveranstaltungen angeboten. Am 13. September (Montag) sind um 20 Uhr alle Interessenten ab 18 Jahre willkommen. Am 15. September (Mittwoch) wird ab 19 Uhr die Altersgruppe elf bis 13 Jahr mit Infos versorgt, am 16. September (Donnerstag) ab 19 Uhr sind die 14- bis 17-Jährigen an der Reihe. Die Sechs- bis Zehnjährigen folgen am 17. September (Freitag) ab 16.30 Uhr.

In Ascheberg und Herbern werden bis zum 17. September Wahllokale eingerichtet. Jugendliche wählen wie alle „Wahlberechtigten“ mit einer Erst- und Zweitstimme auf einem Wahlzettel, in Herbern vom 13. bis 17. September von 16 bis 18 Uhr im DRK Haus. Außerdem kann im JuIn ander Südstraße am Montag und Mittwoch (13./15. September) von 13 bis 20 Uhr gewählt werden. In Ascheberg ist die Urne bei der OJA im Burghof von Montag bis Donnerstag (13. bis 17. September) von 13 bis 20 Uhr zugänglich.