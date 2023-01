Kameras zeichneten die Tat auf

Gleich zwei Mal schlugen die Täter im Davertdorf zu: Die Gedenktafel an der St.-Anna-Kirche und die Figur am Burgturm – beide aus Bronze – wurden wohl die Beute professioneller Täter. Als Schatten sind sie sogar auf einem Überwachungsvideo zu erkennen.

Küsterin Felizitas Frenke und Gemeindemitglied Jan Schulze Hobbeling-Terhardt zeigen an die Stelle, wo bis Freitag noch die Gedenktafel am Eingang zur St.-Anna-Kirche hing.

„Ich kann gerade gar nicht in Worten ausdrucken, wie zornig ich darüber bin.“ Felizitas Frenke steht am Eingang der St.-Anna-Kirche und blickt noch immer fassungslos auf den rechteckigen Fleck, an dem bis vor wenigen Tagen noch die große Bronzetafel hing. Lediglich vier Bohrlöcher und ein trauriger Rest von Bauschaum erinnern daran, dass hier ursprünglich mal ein Ort zum Gedenken an die im 2. Weltkrieg aus dem ehemaligen Schlesien vertriebenen Familien war, von denen viele auch im Münsterland ein neues Zuhause fanden.