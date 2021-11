Kaninchen-Casting in Davensberg

Für Casting kommen die Kaninchen aus ihren Käfigen. Bei der Kreisschau, die am Wochenende in Davensberg zu sehen ist, werden die besten und schönsten Tiere zu sehen sein. In der Glitzerwelt des Fernsehens würde das Richten vermutlich unter „DSDS“ mit einer ländlichen Variante laufen.

Marketingexperten des Privatfernsehens würden die Schau als Landausgabe von DSDS verkaufen und es mit „Davensberg sucht den Superrammler“ übersetzen. Doch mit dem Bauchgefühl eines blonden Dampfplauderers hat das Geschehen in der Halle Kneilmann vor den Toren Davensbergs wenig zu tun. Beim Kaninchen-Casting für die am Wochenende anstehende Kreisschau geht die Jury nach fest vorgegebenen Kriterien vor. Drei sind für alle 315 Tiere gleich, die anderen beziehen sich auf die 30 Rassen und Farbschläge, die miteinander wetteifern.

Kriterienliste wird abgearbeitet

Am Donnerstag sind die Kaninchen in die Käfige eingesetzt worden. Am Freitagmorgen begann das Team der Richtergruppe Dortmund mit gleich sechs Experten, die Tiere einzeln unter dei Lupe zu nehmen. Die Waage fürs Gewicht ist genauso unfehlbar wie das Messlineal für die Ohren. Wenn Körperform und Fell begutachtet werden, fließt langjähriges Wissen ein. Gleiches gilt bei den Rassemerkmalen. Fünf Experten arbeiten an Tischen, Edmund Müller, Obmann der Richter, steht für Fragen und zum Abgleich bereit. Bei einem Sachsengold-Rammler wird er von einem Kollegen beispielsweise um eine zweite Meinung gebeten. Er kommt zum gleichen Schluss: „Ein wirklich schönes Tier, schönes Fell, gut gebaut.“ Also ein Kandidat für einen der Preise, die bei der Kreisschau vergeben werden. Die höchste Auszeichnung, eine Kammermedaille, wird ihm nicht zugesprochen werden. „Sie wird dieses Jahr in der Zuchtgruppe zwei vergeben“, berichtet der frühere Kreiszuchtwart Eduard Wenge aus Südkirchen. In der Gruppe sind die Punkt- und Plattenschecken, die ansonsten gegen einfarbige Tiere keine Chance hätten.

Bis zu 100 Punkte könnten auf den Karteikarten aufaddiert werden. „Es gibt häufig 96 bis 97,5 Punkte“, sagt Müller und erklärt so, dass die Qualität der Tiere aus acht Vereinen hoch ist und nicht unter der Corona-Zwangspause gelitten hat. „Man sieht die Fortschritte der Zucht deutlich“, verteilt der Experte ein Lob an die Aussteller.

Offene Türen der Kreisschau Foto: Die Kreisschau in den Räumen der Firma Kneilmann (alte Molkerei) ist am Samstag (13. November) von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag (14. November) von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Offiziell wird sie heute um 15 Uhr mit und von Ehrengästen eröffnet. Zu den Besonderheiten gehört ein packendes Kaninhop-Turnier am heutigen Samstag von 10 bis 14 Uhr, an dem 35 extra trainierte Kaninchen teilnehmen werden. Besucher sind willkommen. ...

Berni Altenhövel, Vorsitzender von Ausrichter „Davertstolz“ Davensberg, freut sich am Rand des Geschehens über den guten Zusammenhalt der Vereine aus Herbern, Buldern, Nottuln, Coesfeld, Goxel, Lüdinghausen, Dülmen und eben Davensberg. Denn beim Aufbau und Durchführen packen alle mit an, stehen die Davensberger nicht alleine da. „Uns verbindet die Liebe zum Tier“, beschreibt Altenhövel die Quelle des Gemeinschaftsgefühls. So wird man sich übers Wochenende mit den erfolgreichsten Züchtern freuen und sich über das Hobby austauschen. Ganz fremd ist den Richtern eine Parallele zur Castingshow aus dem Fernsehen übrigens nicht. „Zuletzt ging es bei einer Schau um das nächste Topmodel“, schmunzelt eine Richterin über solche Assoziationen.