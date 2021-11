Kartoffelberg ist geschrumpft

Die Kinder des Davensberger Zeltlagers, die Messdiener von St. Anna und die Mitglieder des Organisationsteams sind sehr zufrieden. Der Auftakt ihrer gemeinsamen Kartoffel-Verkaufsaktion war ein voller Erfolg. Denn jede Menge heimische Knollen wurden am vergangenen Samstag für eine Spende von einem Euro pro Kilo abgegeben.

Am Samstag (27. November) geht es in der Zeit von 9 bis voraussichtlich 13 Uhr an der Umflut/Plettenbergerstraße mit dem restlichen Vorrat in die zweite Runde. Der zu Beginn voll beladene Traktoranhänger ist nach dem erfolgreichen Start nicht einmal mehr zu einem Viertel gefüllt. Die hohe Nachfrage nach Kartoffeln hat ihn deutlich leerer werden lassen.

Die Jugendlichen bedankten sich daher bei den Familien Beckendorf und Schulze Hobbeling-Terhardt für die gespendeten Kartoffeln.