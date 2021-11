Katholiken stimmen über Personal der Gremien ab

Rund sechs Prozent der Katholiken in St. Lambertus Ascheberg haben sich am Wochenende bei den Wahlen zum Kirchenvorstand und Pfarreirat beteiligt.

Wahlergebnisse in Ascheberg liegen vor

Rund sechs Prozent der Katholiken in St. Lambertus Ascheberg haben sich am Wochenende bei den Wahlen zum Kirchenvorstand und Pfarreirat beteiligt. 488 Wahlberechtigte gaben bei den Kirchenvorstandswahlen ihre Stimmen ab. Nach dem Auszählen ergab sich diese Rangfolge: Norbert Kühnhenrich 286 Stimmen, Berthold Beckendorf 281, Simone Greive 252, Jutta Angelkort und Karl-Heinz Börtz je 239 sind für sechs Jahre gewählt; Dr. Andreas Teigel 198 ist Ersatzmitglied. Im Kirchenvorstand verblieben sind Elke Eckmann, Dr. Hubertus Erfmann, Christian Greve, Heinrich Lohmann und Mechthild Naber. Ergänzt wird das Gremium durch Pfarrer Stefan Schürmeyer, Verbundleiterin Sandra Schulz und Verwaltungsreferent Burkhard Börger.

Kirchliche Wahlen in Ascheberg Kandidaten für den Kirchenvorstand Foto: Kirche Kandidaten für den Kirchenvorstand Foto: Kirche Kandidaten für den Kirchenvorstand Foto: Kirche Kandidaten für den Kirchenvorstand Foto: Kirche Kandidaten für den Kirchenvorstand Foto: Kirche Kandidaten für den Kirchenvorstand Foto: Kirche Kandidaten für den Pfarreirat Foto: Kirche Kandidaten für den Pfarreirat Foto: Kirche Kandidaten für den Pfarreirat Foto: Kirche Kandidaten für den Pfarreirat Foto: Kirche Kandidaten für den Pfarreirat Foto: Kirche Kandidaten für den Pfarreirat Foto: Kirche Kandidaten für den Pfarreirat Foto: Kirche Kandidaten für den Pfarreirat Foto: Kirche

Obwohl für den Pfarreirat 500 Wahlberechtigte gezählt wurden, fiel die Wahlbeteiligung etwas niedriger aus, denn es durfte schon ab 14 Jahre gewählt werden. „Die Ascheberger haben stärker Kandidaten aus den anderen Orten mitgewählt. In Herbern und Davensberg war das so nicht zu sehen“, kommentierte Pfarrer Schürmeyer diese Rangfolge: Guido Friese, Manfred Neuhaus je 298 Stimmen, Elke Niesmann 286, Silke Trahe 277, Rudi Jacobs 275, Annja Vennemann 245, Dieter Rickhoff 200, Stefan Uerlings 191. Ergänzt wird der Pfarreirat durch Pfarrer Schürmeyer, zwei weitere Hauptamtliche und einen Kirchenmitarbeiter. Darüber hinaus dürfen vier Personen in das Gremium berufen werden.