Davensberg

Als vollen Erfolg verbuchen Veranstalter und Besucher die Veranstaltung „Damich stellt sich vor“ am Freitagabend in Davensberg. Auf dem Dorfanger war mächtig was los. Und. Es solle wohl keine Eintagsfliege bleiben, so Michael Eickholt.

Von Tina Nitsche