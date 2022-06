Kinder an Sport herangeführt

Insgesamt 50 Kinder und Jugendliche haben sich in den vergangenen Wochen an einem Projekt des Tennisclubs Ascheberg und der Ascheberger Schulen beteiligt. Hauptziel war es, die Schüler nach der langen Corona-Pause wieder an den aktiven Sport heranzuführen.

Seit Anfang Mai trafen sich auf der Tennisanlage des TC Ascheberg dienstagnachmittags sowohl Profilschülerinnen und Profilschüler als auch Mädchen und Jungen der Lambertus-Grundschule zu Tennis-Arbeitsgemeinschaften. Sie alle waren der Einladung des Ascheberger Tennisclubs, der Tennisschule „Matchball“ und der beiden Ascheberger Schulen gefolgt.

In diesem Kooperationsprojekt bot die Tennisschule auf den Plätzen des TC Ascheberg jeweils ein achtstündiges Schnuppertraining zum Kennenlernen des „weißen Sports“ an.

Schüler fachkundig betreut

Markus Hellenkemper, Leiter der Tennisschule „Matchball“, hatte zu Beginn des Projekts die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern auf der vollbesetzten Tribüne des TC Ascheberg begrüßt und stellte seinen Trainer Henrik Andela und seine Assistenten Jannes Finger und Joris Nonhoff vor, die anschließend die Kinder auf den Plätzen fachkundig betreuten, heißt es in einer Pressenotiz.

Die Initiative für das Projekt ging vom Geschäftsführer des TC Ascheberg Gregor Nonhoff aus, der ebenfalls zur Begrüßung anwesend war. Insgesamt haben 15 Jugendliche der Profilschule und 35 Kinder der Grundschule an dem Projekt teilgenommen. „Uns ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler nach der langen Corona-Pause wieder an den aktiven Sport herangeführt werden“, so der TC Ascheberg. Dass das gelungen ist, zeige auch, dass sich etliche Teilnehmer im Anschluss an das Kooperationsprojekt bei den Trainingsgruppen angemeldet haben.