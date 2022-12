Kinder danken mit leuchtenden Augen

Über 120 Weihnachtsgeschenke konnte der Landjugendvorstand im Rahmen der „Wünsch dir was“-Aktion an Kinder und Jugendliche in den Ascheberger Flüchtlingsunterkünften verteilen. Schönes und Nützliches befand sich unter den von Spendern finanzierten guten Gaben.

Für die Kinder und Jugendlichen der fünf Ascheberger Wohngruppen und Flüchtlingsheime kam das Christkind schon einen Tag früher. Dazu ging die „Wünsch dir was“-Aktion der Landjugend (KLJB) Ascheberg in die mittlerweile vierte Runde. Der Landjugendvorstand konnte, aufgeteilt in Kleingruppen, insgesamt über 120 Geschenke persönlich an die Kinder und Jugendlichen übergeben. Diese freuten sich sehr darüber, dass ihr Wunsch von einem Spender oder einer Spenderin erfüllt wurde, heißt es in einer Pressenotiz.

30 Sterne mehr als im vergangenen Jahr

Es wurden in diesem Jahr Spielzeuge wie ferngesteuerte Autos und Helikopter oder Kuscheltiere verteilt, aber auch Geschenke wie Sportkleidung und Winterjacken befanden sich unter den guten Gaben.

Dank der Unterstützung von Roswitha Reckers, die mit ihrem Verein „Integration Ascheberg“ den geflüchteten Familien hilft, erfuhr der KLJB-Vorstand auch viel über die Geschichte der Beschenkten. „Wir bedanken uns bei ihr für ihr großes Engagement und für die Möglichkeit, dass wir den Kindern dieses Jahr wieder eine Freude bereiten konnten“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der Vorstand der Landjugend Ascheberg ist begeistert von der großen Resonanz und bedankt sich bei allen Wunsch-Erfüllern, ohne die diese Aktion gar nicht hätte stattfinden können. Denn obwohl 30 Sterne mehr als im Vorjahr am Weihnachtsbaum bei Getränke Hölscher hingen, konnten alle Wünsche der Kinder erfüllt werden. Der Landjugendvorstand freut sich sehr, dass durch die „Wünsch dir was“-Aktion so viele Kinder beschenkt werden konnten.