Kinder für den Handballsport begeistert

„Das ist eine tolle Aktion“, freut sich die kleine Elina, als sie sich eine kurze Pause auf der Bank gönnt. So ein Einsatz auf dem Spielfeld ist schließlich ganz schön schweißtreibend. „Aber es macht Spaß“, bekräftigt das kleine Mädchen.

Gelungene Kooperation

Viele Zweitklässer der St. Lambertusschule Ascheberg und der Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt nahmen die Einladung der HSG Ascheberg-Drensteinfurt am Samstag gerne an. Denn in der Turnhalle an der Nordkirchener Straße konnten die Jungen und Mädchen beim Mini-Spielfest das in der Schule über Handball Erlernte in die Praxis im Turniermodus umsetzten. Insgesamt vier Wochen waren die Jugendsporttrainer Michael Baum, Maike Schlamann, Jule Israel, Julia Feige und Martin Arntzen an den beiden Grundschulen im Einsatz. „Montags in Ascheberg, dienstags in Drensteinfurt“, so Jule Israel. Dort haben sie den Kindern das Handballspiel in Sportstunden nähergebracht. Das Mini-Sportfest am Samstag war dann sozusagen der Abschluss der gelungenen Kooperation zwischen Sportverein und Grundschulen. Dort ging es dann um die Grundregeln im Handball, die von richtigem Fangen über Werfen bis hin zum Ballprellen reichen. Im Spiel setzten die Kids es erfolgreich um.

Handball-Luft geschnuppert

Ein ungewöhnlicher Schritt den die HSG Ascheberg-Drensteinfurt gegangen ist. Aber einer der sich gelohnt hat. „Es ging vor allem darum den Kindern den Handballsport näher zu bringen, sie dafür zu begeistern und um Nachwuchs für unsere Minis zu rekrutieren. Und tatsächlich haben sich die ersten Kids schon zum Training eingefunden“, freut sich Jule Israel über den Erfolg der Maßnahme. Mitmachen darf bei den Minis jeder ab einem Alter von sechs bis acht Jahren. Wer neugierig geworden ist, kann einfach mittwochs zu den Trainingszeiten von 16.30 bis 18 Uhr an der Turnhalle Nordkirchener Straße in Ascheberg Handball-Luft schnuppern. Am Samstag fand das Mini-Spielfest großen Anklang. Gefallen hat es nicht nur Elina, sondern auch den vielen anderen Jungen und Mädchen. Am Ende gab es dann lauter strahlende Sieger, die mit einer Medaille ausgezeichnet worden sind.

Infos rund um den Handballsport für Minis und Jugendliche sowie Trainingszeiten gibt es bei Martin Arntzen,

01 73-6 11 61 88.