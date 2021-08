Kinder genießen Vielfalt und Flair

55 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis zwölf Jahren genießen aktuell das „Ferienlager zu Hause“ von St. Benedikt. Kreativwerkstatt, verschiedene Ausflüge und Walderkundungen lassen in den durch Corona getrübten Sommerferien für die Kinder ein gutes Stück angenehme „Normalität“ entstehen. „Wir freuen uns, dass wir ein bisschen Ferienlagerflair haben. Den Kindern gefällt es, und das ist doch das Wichtigste“, betont Chantal Schulze-Langenhorst vom 15-köpfigen Betreuerteam.

Das Programm ist durchgetaktet: Am Sonntagvormittag haben alle Lagerteilnehmer an der Messe der Jakobiner auf dem Hof Forsthövel teilgenommen. Die gesegnete Flagge kann in dieser Woche noch bei Angelkort auf der Südstraße bewundert werden.

Ferien an der Nordsee im Blick

Das Betreuerteam hat sich in zwei Gruppen aufgeteilt. „Die einen kommen vor- und die anderen nachmittags“, so Schulze-Langenhorst. Berthold Angelkort versorgt das Lager jeden Mittag mit einer warmen Mahlzeit. Auf dem Schulhof der Grundschule stehen Tische und Bänke. Es ist ruhig, und alle sind beschäftigt: Franzi Weckendorf malt ein Bild und Ferris Kattenbeck geht mit seinen Kumpels und Manfred Neuhaus in den Wald. Das Team bietet verschiedene Aktionen an. Die Resonanz ist riesig und die Kinder schätzen das.

„Wir freuen uns, wenn wir hoffentlich im nächsten Jahr wieder ganz normal planen können und auch ein richtiges Lager stattfinden kann. Gebucht ist schon. Wenn alles gut geht, werden wir nächstes Jahr zur Nordsee fahren“, hofft Chantal Schulze-Langenhorst.