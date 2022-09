Kinder greifen für Naturschutz zu Schippe und Spaten

Die Sonne brennt vom blauen Himmel. Doch das stört Henning und Noah nicht. Die beiden Jungen schwingen die Spitzhacken und lassen sie gezielt zu Boden sinken. Doch dazu bedarf es einiges an Kraftaufwand, denn der Untergrund ist hart. „Es ist einfach zu trocken“, erklärt Hermann Grube, der gemeinsam mit Hannes Schöler die Kinder anleitet. Ihr Projekt: „Wir bauen Nisthilfen für Eis- und Wasservögel“, erklärt der kleine Jakob, der die Aktion richtig spannend findet.

Insgesamt 14 Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren aus Ascheberg und Davensberg hat es im Rahmen der Klimaschutzwoche in die Deipenwiesen gezogen, wo sie an der Veranstaltung Nisthilfenbau für Eis- und Wasservögel teilnehmen. Die Jäger Hermann Grube und Hannes Schöler vermitteln den Jungen und Mädchen Wissenswertes auf kindgerechte Art. Wichtig ist ihnen dabei, dass die Kinder eine Menge mitnehmen und auch Freude am Projekt haben. „Deshalb gehen wir in ihrem Tempo und weniger nach einem strikten Ablaufplan vor“, sagt Grube.

Schweiß für den Naturschutz

Da floss so manches Tröpfchen Schweiß, als Hermann Grube und Hannes Schöler (l.) im Rahmen der Klimaschutzwoche mit 14 Kindern in den Deipenwiesen unterwegs waren. Foto: Tina Nitsche

Dass dies genau die richtige Mischung ist, spiegelt sich in der Begeisterung der Kinder wider. Nachdem oben am Steilhügel endlich ein passgenaues Loch für die Nisthilfe entstanden ist, versenken die Kinder gemeinsam mit Grube und Schöler die Eisvogel- und Uferschwalbenbrutröhre aus Leichtbeton. „In der Natur benutzen Eisvögel auch ältere Brutröhren immer wieder“, gibt Maximilian Gelerntes wieder. Hermann Grube ergänzt: „Sie werden an die oberste Kante von einer Steilwand platziert“. Deshalb wurde auch in den Deipenwiesen ein etwa zwei Meter hoher Hügel angelegt.

Doch ein paar Tröpfchen Schweiß fließen noch, denn schließlich muss die Brutröhre wieder mit Erde bedeckt werden. Jakob greift erneut zur Schaufel, Lisa hilft ihm. Anschließend legen die Kinder noch große Steine auf ihr Werk.

„Wir müssen ja auch noch Nisthilfen für die Wasservögel machen“, fällt es da dem kleinen Hannes siedend heiß ein. „Die Körbe kommen aber am besten an einen Baum und werden etwas weiter weg vom Boden angebracht“, erklärt Maximilian. „Wenn das einen Meter vom Boden angebracht wird, dann ist das für Ratten zu hoch und Raben trauen sich nicht rein, weil das zu dunkel ist.“ Allerdings kann er Hannes auch beruhigen, denn die Körbe für die Enten werden erst im kommenden Frühjahr angebracht. Auch an der Steilwand muss noch einmal Hand angelegt werden. „Dafür benötigen wir jedoch Maschinen“, sagt Grube. Die Aktion wird dann zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt.

Wiese dient dem Hochwasserschutz

Auch über die Deipenwiesen an sich lernten die Kinder eine Menge. Foto: Tina Nitsche

Die Kinder zieht es ans Wasser des Emmerbachs. Vergnügt sind sie dazu in der Deipenwiese unterwegs. Über deren Bedeutung haben sie ebenfalls etwas erfahren. Wofür sie gut ist zum Beispiel. „Um Hochwasser umzulenken“, sagt Noah, und Hermann Grube fügt noch die Punkte Renaturierung und Naherholung hinzu.

Für die Kinder war es ein lehrreiches und unterhaltsames Projekt. Auch einige Eltern schauten vorbei. „Ich finde es wichtig, die Kinder für die Natur zu begeistern“, erklärt ein Vater.