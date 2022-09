„Kinder kommt runter, Lambertus ist munter.“ Alle fassten sich an den Händen, bildeten Kreise um den Lambertusstuhl – dann wurde gesungen. Zum Pfarrfest wurde die Tradition des Lambertusspiels in Aschberg fortgeführt.

Das traditionelle Lambertusspiel auf dem Kirchplatz war am Sonntagabend der Ausklang des Pfarrfestes zum 1000-Jährigen Bestehen von St. Lambertus. Der Lambertusstuhl war mit Blumen und Laternen geschmückt. Die Kinder standen drumherum. Es ertönte der bekannte Ruf: „Kinder kommt runter, Lambertus ist munter.“ Alle fassten sich an den Händen, bildeten Kreise um den Lambertusstuhl – dann wurde gesungen. Auch das Sing- und Tanzspiel durfte wieder stattfinden. Der Heimatverein organisierte dies in Zusammenarbeit mit den Lambertusspatzen, der Lambertus-Grundschule und dem Schützenverein Berg und Tal. Die Kinder absolvierten die Auftritte zu „Schornsteinfeger ging spazier´n“ und „Der Herr der schickt den Jäger aus“ mit Bravour. Zum Abschluss gab es das große Bauernspiel „O Bur, wat kost dien Hei“. Mit einem kleinen Festumzug – angeführt von der Feuerwehr, dem Ascheberger Kolping-Spielmannszug und der Bauernfamilie – schlossen sich Kinder mit ihren Laternen und alle übrigen Teilnehmer an. Großes Lob gab es von Pfarrer Stefan Schürmeyer. „Es hat alles wunderbar geklappt. Auch wenn das Wetter nicht so mitgespielt hat, wie wir uns das gewünscht hätten, hat es dem Fest nicht geschadet. Um fünf Uhr war alles abverkauft und die einzelnen Gruppen zufrieden. Mehr geht nicht.„Kinder kommt runter, Lambertus ist munter“Fotos: Isabel Schütte Foto: iss

