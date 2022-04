Kinder lernen Bräuche kennen

Früher gab es eine ganze Reihe mehr oder weniger strenge Bräuche rund um die Karwoche, wie beispielsweise das Klappern mit Ratschen, weil die Glocken schwiegen. Der Karfreitag ist hierzulande immer noch ein „stiller Feiertag“, teilt der Heimatverein Herbern mit. Öffentliche Sportveranstaltungen, Jahrmärkte, Musik- und Tanzveranstaltungen fallen an diesem Tag aus. Auch Kinos und Theater müssen ihr Programm dem stillen Charakter des Tages anpassen, wie es in den Feiertagsgesetzen der Bundesländer heißt.

Josef Kemming und Egon Zimmermann vom Heimatverein möchten Eltern und Kindern erzählen, wie es früher in der Osterwoche in Herbern war – warum die Glocken schwiegen und warum dringend für Ersatz gesorgt werden musste. Nach einer kurzen Hasen-Geschichte für die Kleinsten lädt der Heimatverein die Kinder zu einer Eiersuche in den Heimatgarten ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkt ist am Karfreitag (15. April) um 11 Uhr draußen vor dem Malteserstift im Bakenfelder Weg. Die dann geltenden Corona-Schutzregeln sind zu beachten, so der Heimatverein.