Kinder mit Ballons und Musik verzaubert

Mit einem Fest bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen hat die evangelische Kita Abenteuerland am Sonntag ihren fünften Geburtstag gefeiert. Im August 2017 ist der Kindergarten als Eingruppen-Einrichtung in Betrieb gegangen – mittlerweile werden fünf Gruppen betreut.

Engagierter Einsatz der Eltern

Eingeleitet wurde das Sommerfest mit einem Gottesdienst in der Auferstehungskirche unter dem Thema: „Auf die Plätze, fertig, los. . . Chillen“. Weiter ging es dann rund um die Kita und um die evangelische Kirche mit Spiel und Spaß. Unter anderem gab es eine Hüpfburg, ein Bobby-Car-Rennen, ein Löschspiel der Feuerwehr Herbern, leckeres Popcorn und selbst gemachte Waffeln des Fördervereins. Nicht zuletzt verzauberten Willi Leitow von der Musikschule Lautfrosch mit Kinderliedern, die zum Mitmachen einluden, und der Ballonkünstler Uli Balloni, die Mädchen und Jungen.

Doch nicht nur ihnen, sondern auch ihren Familien und den Mitarbeitenden der Einrichtung bereitete das Fest viel Freude und Vergnügen, heißt es in einer Pressenotiz. Aber: „Ohne die Mithilfe der Eltern wäre ein solch schönes und rundum gelungenes Fest nicht möglich gewesen. Ein herzliches Dankeschön an alle helfende Hände“, so Kita-Leitung Stephanie van Unen.