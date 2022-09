Bürgermeister stellt sich Fragen der jungen Besucher

Es ist eine Premiere, doch dabei soll es wohl nicht bleiben. Die Gemeinde Ascheberg – und da insbesondere Bürgermeister Thomas Stohldreier – und das Kreisjugendamt laden zum Kinder- und Jugendtag am Sonntag (11. September) ein. In Zusammenarbeit mit verschiedenen örtlichen Akteuren aus Vereinen und Gruppierungen sind Kinder und Jugendliche von sechs bis 18 Jahren in allen drei Ortsteilen zum Mitmachen aufgerufen. Von 12 bis etwa 20 Uhr finden auf dem Schulhof der Grundschule in Davensberg (Burgstraße 65), auf dem der Profilschule in Ascheberg (Nordkirchener Straße 8) und am Profilschulstandort in Herbern (Altenhammstraße 31) viele Aktionen statt.

