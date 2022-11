Kinderaugen und Laternen leuchten

Damit hatten die Veranstalter nicht gerechnet. Rund 1200 Kinder und Erwachsene nahmen am Martinsumzug in Herbern teil. Höhepunkt war die szenische Darstellung der Mantelteilung. Die fand im Schlosshof Westerwinkel statt.

Martinsumzug in Herbern

Rund 1200 Kinder und Erwachsene nahmen am Martinumzug in Herbern teil.

Es war kein Schnee, es war kein Wind, und doch ritt am Freitagabend St. Martin alias Sophie Schulz mit ihrem Pferd Calimero geschwind. Die Kirchengemeinde St. Benedikt hatte zum Laternenumzug und Martinsspiel am Schlosshof von Westerwinkel eingeladen. Die Premierenveranstaltung war so gut besucht, da waren selbst die Organisatoren sprachlos.