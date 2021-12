Kirchenmäuse leben verborgen

Wie die Kirchenmäuse Max und Marleen die Stille Nacht erleben, davon las Doris Wesselmann aus ihrem Buch „Max und Marleen – Kirchenmäuse in St. Benedikt“ den Maxi-Kindern der Kita St. Hildegardis vor. Dazu hatten die Heimat- und Naturtrainer des Heimatvereins Herbern die Maxis in die St.-Benedikt-Kirche eingeladen.

So waren die Kinder direkt am Ort des Geschehens und konnten sich rasch in die Geschichte einfinden, berichtet der Heimatverein in einer Pressemitteilung. Wo die Sakristei ist, die Krippe demnächst steht, wie die Kronleuchter aussehen, all das wissen die kleinen Besucher jetzt.

Ob es Kirchenmäuse gibt? Das war gar keine Frage für die Kinder. Genau so klar war auch, dass sich Mäuse vor den Menschen verbergen müssen. Die Kinder hatten auch Ideen, wo sich Max und Marleen verstecken würden. Bestimmt schaut demnächst das eine oder andere Kind beim Besuch an der Krippe etwas genauer hin, ob Max und Marleen vielleicht irgendwo im Moos versteckt sind, so der Heimatverein.