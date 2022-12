Kita-Kids versteigern gestaltete Stühle

In der Kita „Rheinsbergring“ wurden die alten Stühle versteigert. Der Erlös hilft Flüchtlingen aus der Ukraine.

Eine Spendensumme von 262,33 Euro ist bei einer Stuhlversteigerung der DRK-Kita „Rheinsbergring“ zusammengekommen. Das Geld geht nun an das DRK, das damit Sprachkurse für Ukrainische-Flüchtlinge unterstützt.

„Wir wollten die alten Stühle, die wir kürzlich gegen neue in der Kita getauscht haben, nicht einfach wegwerfen“, sagt Kita-Leiterin Petra Zumbülte. Nach 22 Jahren im Dienst des Kindergartens sah man den kleinen Holzstühlen ihr Alter allerdings an. So wurden sie zunächst von einer Tischlerei aufgearbeitet und dann von den Kita-Kids mit einem kreativen Farbanstrich versehen. Die Eltern konnten sich dann bei einer Versteigerung die schönsten Holzstühle für die Sprösslinge daheim sichern.

„Die Aktion ist wirklich total gut angekommen, sowohl bei den Kindern, die die Stühle mit Freude angemalt haben, als auch bei den Eltern, die die kleinen Kunstwerke nun zuhause haben“, so Petra Zumbülte.