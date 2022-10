Kita-Kinder schlüpfen in die Rolle der Eichhörnchen

Im Kindergarten St. Anna plumpsen die ersten Walnüsse vom Baum und für Leiterin Lisa Bröckerhoff ist dies der Anlass, für die Davensberger Vorschulkinder einen Termin bei Walnuss-Fee Carmen Irmen im Walnuss-Garten zu vereinbaren. So machten sich 14 Kids zu Fuß auf den Weg zur Walnuss-Manufaktur zu ihrem ersten „Lernort Natur“-Erlebnis vom Hegering Ascheberg.

Unter der Leitung von Waldpädagogin Carmen Irmen sammelten die Kinder ihre ersten Erfahrungen als Schüler im „Grünen Klassenzimmer“. So galt es, zunächst die Walnuss-Bäume zu erkennen, um dann die zahlreichen Früchte darunter zu sammeln. Danach hatten die meisten Kinder dann das richtige Händchen, um die Walnüsse gezielt aus den mit verschiedenen Nüssen, Eicheln und Kastanien gefüllten Tastsäckchen zu greifen. Danach durften die Vorschulkids weiter in die Rolle der Eichhörnchen schlüpfen, denn nun galt es, einen Wintervorrat anzulegen.

Im Rollenspiel, so die Mitteilung, verging die Zeit recht schnell mit Winterschlaf und der Suche nach dem versteckten Nahrungsvorrat. Dabei stellten einige Kinder fest, dass nicht jeder seine Nüsse wiederfand. Auf die Frage der Walnuss-Fee, was mit diesen vergrabenen Nüsse passiere, hatten die Kinder auch die richtige Antwort parat: „Daraus wachsen Bäume!“. So hatten die Kinder klar vor Augen Walnuss-Baum und Eichhörnchen helfen sich gegenseitig: Die Eichhörnchen ernähren sich von den Früchten des Baumes und lassen dafür die Nüsse dort wachsen, wo die Walnüsse alleine nicht hinkommen.

Mit einem Eichhörnchen-Button und einer Eichkater-Postkarte als Erinnerung verließen die strahlenden Kindergarten-Kinder ihr erstes Grünes Klassenzimmer am Ende der Byinkstrasse.