Klang der Gemeinde einfangen

Ascheberg

Die Töne der Jagdhornbläser, der Ruf des Uhus in der Davert, die Geräusche der Autobahn bei Nacht – all diese Klänge hat Nils Mosch bereits im Kopf, wenn er über den Klang der Gemeinde nachdenkt. Der Soundkünstler ist derzeit in Ascheberg unterwegs, um Klänge für das Projekt Tonwelten aufzunehmen. Für Tipps und neue Inspirationen ist er offen.