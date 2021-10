Kleider geben, Knollen nehmen

Altkleider dürfen die Ascheberger am 6. November (Samstag) von 9 bis 12 Uhr am Pfarrheim abgeben. „Wir werden dort natürlich stehen, weil es im Abfuhrkalender der Gemeinde so steht“, erklärt Christoph Möller, der bei der Kolpingsfamilie für den Altkleidersektor verantwortlich zeichnet. An dem Samstag gibt es aber eine zweite Variante, alte Kleider und Schuhe abzugeben. Die Kolpingsfamilie hat die Einladung von Andree Mürmann und der Raiffeisengenossenschaft Ascheberg angenommen. Dort wird am 6. November von 9 bis 12 Uhr die Aktion „Kartoffeln für Kleider“ eine Neuauflage erleben. Wer drei Kilo Altkleider abgibt, erhält ein Kilo Kartoffeln. Damit kann er gleich die nächste gute Tat in Angriff nehmen, denn die Tafel freut sich über Kartoffelspenden. Dieser kleine „Spenden-Marathon“ hat schon in den vergangenen Jahren reiche Früchte getragen. Bis zur Obergrenze von zehn Kilo hat der Raiffeisen-Markt dafür auf drei Kilo Kleider je ein Kilo Kartoffeln ausgegeben. Die engagierte Kolpingsfamilie finanziert aus den Altkleidererlösen einen Teil ihres attraktiven Programms. So sind etwa die Ferienfahrer Profiteure der monatlichen Sammelleidenschaft. In einer Woche gibt es gleich zwei Annahmestellen und damit viel zu tun für Möller und Co.