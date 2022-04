Kleine Artisten kommen ganz groß raus

Nur eine Woche Zeit hatten die Viertklässler der Marienschule, um in ihrem Zirkusprojekt die Auftritte vorzubereiten. Trotzdem gelangen ihnen zwei fantastische Aufführungen.

Zirkusprojekt an der Marienschule

„Ooh!“, schallt es aus dem Zuschauerblock rechts. Und auf der linken Seite werfen sie die Arme hoch und rufen: „Das ist doch nicht möglich!“ In zwei fantastischen Aufführungen präsentierten die 44 Viertklässler der Marienschule ihr Zirkusprojekt in der Aula der Profilschule. „Es hat alles wunderbar geklappt“, waren sich die Helfer und Macher hinter der Bühne einig.

Eine ganze Woche hatten sich die Mädchen und Jungen auf ihren großen Auftritt im Schülerzirkus vorbereitet. Das Ergebnis bekamen Eltern, Geschwisterkinder und Großeltern präsentiert. Doch bevor die Vorstellung anfing, gab es noch frisches Popcorn zu kaufen. Ein Muss für jede Zirkusvorstellung.

Ein Zirkuszelt gab es für die Viertklässler nicht, der Aufwand wäre zu groß gewesen. Das machte aber gar nichts aus, denn die Bühne wurde perfekt mit einem bunten Himmel in Szene gesetzt. Die beiden Grundschullehrer Daniela Offermann und Karoline Stermann begrüßten die Besucher und gaben mit viel Tamtam die Manege frei. Artisten, Jongleure, eine Kiste die mit Schwertern durchbohrt wurde und so manches mehr sorgten für viele „Ahs“ und „Ohs“ bei den Zuschauern. Freche Clowns, die immer das tun, was sie nicht machen sollten, stellten die Bühne auf den Kopf. Der Applaus wollte zum Schuss nicht aufhören.

Kleine Artisten groß in Form In der „Manege" kamen die kleinen Artisten ganz groß raus. Foto: Isabel Schütte Daniela Offermann und Karoline Stermann begrüßten die Besucher und gaben mit viel Tamtam die Manege frei. Foto: Isabel Schütte Mit Mut und Geschicklichkeit gelangen tolle Zirkusnummern Foto: Isabel Schütte Junge Damen ganz elegant. . . Foto: Isabel Schütte

„Das haben sich die Kinder nach der Corona-Zeit einfach verdient“, resümierte Elternsprecher Karsten Ochs. Im nächsten Schuljahr werden auch die anderen Schülerinnen und Schüler der Grundschule in den Genuss eines Zirkusprojektes kommen, denn auch für 2023 ist die Finanzierung gesichert. Ortsansässige Firmen, Vereine, Privatpersonen und Stiftungen haben das Sponsoring übernommen.