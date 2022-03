Kleine Artisten üben fleißig

Projektwoche an der Mariengrundschule mit dem „Circus Zapp-Zarap“

Obwohl die Viertklässler der Herberner Mariengrundschule erst seit kurzem proben, sieht es schon richtig gut in der Manege aus.

Manege frei, heißt es am Freitag (1. April) in der Aula der Profilschule Herbern. Denn dort haben die Viertklässler der benachbarten Mariengrundschule dann ihre große Zirkusvorstellung für Freunde, Eltern und Verwandte. Bis dahin müssen die Kids aber noch ganz viele Kunststücke einüben und zusammen mit den Artisten des „Circus Zapp-Zarap“ an ihrer Aufführung feilen.

Nach zwei Jahren Zwangspause in der Corona-Pandemie können die Kids nun endlich wieder mit dem wandernden pädagogischen Projektzirkus üben. „Wir haben das Projekt nun extra nur für die vierten Klassen ermöglicht, weil die sonst aufgrund der Pandemie völlig leer ausgegangen wären, da sie ja im kommenden Jahr nicht mehr auf der Schule sind“, erklärt Lehrerin Daniela Offermann, die das Projekt mit ihren Kolleginnen Juliane Stalliwe und Christiane Overkamp betreut. „In 2023 wird es das Zirkusprojekt dann wieder ganz regulär geben, denn es kommt bei den Kindern einfach gut an und sie sehen es als einen kleinen Höhepunkt ihrer Grundschulzeit“, weiß Offermann.

Lokale Sponsoren finanzieren die Zirkuswoche

Dass in diesem Jahr die Woche des intensiven Probens überhaupt stattfinden kann, das ist nur dem großen Engagement der lokalen Sponsoren und Unternehmen der Gemeinde zu verdanken, die die Zirkuswoche finanzieren und so auch das Zirkusprojekt für das kommende Jahr gesichert haben.

Einen neuen Zirkus hat sich die Mariengrundschule in Herbern für ihre Zirkustage auch noch suchen müssen, denn den alten gibt es aufgrund der ausgebliebenen Auftritte während der Pandemie gar nicht mehr.

45 Kinder in der Manege

Mit den professionellen Anleitungen der Zapp-Zarap-Artisten wollen die Viertklässler nun alles dafür tun, dass es ab jetzt wieder Auftritte gibt. Dafür üben die rund 45 Kinder in dieser Woche täglich fünf Schulstunden mit den Zirkusartisten ihre Kunststücke ein.

Akrobatik, Jonglieren, Kugellauf, Clowns, Aufführungen im Schwarzlicht, Zauberkunst, und Leiterakrobatik sind die Disziplinen, die die Kinder dabei ausprobieren können. Schon nach wenigen Stunden saßen die ersten akrobatischen Formationen. Da dürfen die Freunde und Mitschüler auf die große Generalprobe am Freitag schon mal gespannt sein.