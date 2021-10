Kleine Dinge bereiten große Freude

Burkhard Strecker (r.) hat den Spieleschrank gebaut. Die Steuerungsgruppe der Flüchtlingshilfe St. Lambertus hat ihn mit Outdoor-Spielen für die Kinder ausgestattet. Der Sportbeauftragte Abdoulaye Diallo (l.) und Gerätewart Rohit Pooja (nicht im Bild) geben an der Flüchtlingsunterkunft am Breil die Spiele an die Flüchtlingskinder aus.

Foto: Tina Nitsche