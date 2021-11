Kleine Raupe lässt St. Martin in Davensberg aufleben

Das traditionelle Martinsspiel in der St.-Anna-Kirche in Davensberg besuchten am Freitagabend viele kleine und große Zuschauer. Erstmals wurde es von der Kleinen Raupe organisiert.

Das traditionelle Martinsspiel in der St.-Anna-Kirche in Davensberg besuchten am Freitagabend viele kleine und große Zuschauer. Erstmals wurde es von der Kleinen Raupe organisiert, die besonders in der Messe vom Kindergarten St. Anna unterstützt wurde.

Zunächst versammelte man sich, unter 3G Regelung, zur Kindermesse in der Kirche. Leo, Elly, Maik und Phillip, vier Kinder des Kindergartens St. Anna, hatten passend zu dem Anlass eine Vorführung mit dem Teilen des Mantels vorbereitet und präsentierten diese stolz dem Publikum. Danach durften alle Kinder mit musikalischer Unterstützung von Freiwilligen Musikern aus Davensberg zu einem Lied tanzen und mit ihren vielen, bunten Laternen zu Martinsliedern um die Kirche ziehen. Obwohl in diesem Jahr kein Pferd den Martinsumzug begleitete, schienen alle die Veranstaltung zu genießen und gaben reichlich positives Feedback.

Anschließend wurde von der Kleinen Raupe zu einem gemütlichen Beisammensein auf dem St.-Anna-Kirchplatz eingeladen, bei dem jeder mit selbstgebackenen Martinsgänsen, Glühwein, Kakao und Trinkpäckchen versorgt wurde. Die kleinen Laternengänger spielten noch eine Weile auf der Wiese fangen und genossen die ausgelassene Stimmung.