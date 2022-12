Inklusionsbeauftragte gibt Überblick über Maßnahmen

Für den einen sind es nur ein paar Stufen, die man mal eben hochläuft. Wer zwei gesunde Beine hat, nimmt solche Barrieren im normalen Alltag meist gar nicht mehr wahr. Für den Anderen aber – der beispielsweise auf einen Gehstock, einen Rollator oder einen Rollstuhl angewiesen ist – können eben jene Stufen zu einem schier unüberwindbaren Hindernis werden. Nicht umsonst wird beim Thema Inklusion und Barrierefreiheit in vielen Kommunen auf das Fachwissen oder manchmal eben auch nur auf den Blickwinkel der Betroffenen selbst gehört. Ein Prinzip, das auch die Inklusionsbeauftragte der Gemeinde Ascheberg in Zukunft noch mehr umsetzen möchte.

Nicht nur Stufen und Kanten können Barrieren sein

„Wir führen gerade erste Gespräche mit den örtlichen Akteuren, um unseren Lenkungskreis mit neuen Mitgliedern zu erweitern“, erzählt Miriam Lepper. Mit den örtlichen Akteuren sind im Prinzip alle Einrichtungen gemeint, die mit dem Thema Inklusion eng verbunden sind, von den hiesigen Altenheimen über die Behindertenhilfe bis zum Seniorenbeirat. Von letzterem kam beispielsweise der Hinweis auf die unzureichende Beleuchtung des Fußgänger-Bahntunnels in Davensberg. Bis Mitte 2021 glich der nach Sonnenuntergang eher einem schwarzen Loch als einer bedenkenlos nutzbaren Unterführung. „Wir haben die Leuchtmittel ausgetauscht und die Zahl der Lampen signifikant erhöht“, zählt Lepper die beiden einfachen, aber wirksamen Maßnahmen zur Verbesserung der Situation auf. Merke: Nicht nur Stufen und Kanten können Barrieren sein.

An vielen Stellen in der Gemeinde wurden Maßnahmen umgesetzt: Der Friedhof in Herbern hat eine Rampe erhalten, an vielen Stellen wurden Poller und Wegsperren umgebaut. Foto: ben

In ihrem Bericht, den sie in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Jugend, Senioren, Soziales und Sport vorstellte, konnte die Inklusionsbeauftragte dann auch eine beachtliche Liste von Einzelmaßnahmen nennen, die in den drei Jahren, seitdem ihre Stelle im Rathaus geschaffen worden war, bereits umgesetzt wurden. Dazu gehören neben den zahlreichen Stellen im gesamten Gemeindegebiet, an denen Poller und Wegsperren abgebaut oder umgesetzt und Bordsteinkanten abgesenkt wurden, auch der neue barrierefreie Zugang zum Rathaus und die neu angelegte Rampe am Friedhof in Herbern.

Ascheberger Gesundheitstage

Wirklich fertig sei man beim Thema Inklusion allerdings nie, betont Lepper. „Das ist und bleibt ein stetiger Prozess, der immer nur in Teilschritten umgesetzt werden kann.“ Auch darum geht der Blick der 27-Jährigen schon wieder nach vorne. So stehen beispielsweise im Frühjahr 2023 (20. bis 23. März) die nächsten Ascheberger Gesundheitstage an, die nach dem Wegfall der strengen Corona-Auflagen auch wieder mit mehr Präsenzveranstaltungen aufwarten sollen. Neben vielen Fachvorträgen ist dabei auch ein Aktionstag auf dem Marktplatz geplant. „Dort können sich Vereine, Institutionen, örtliche Geschäfte, Apotheken und andere Einrichtungen präsentieren, Aufklärungsarbeit leisten und mit den Bürgern ins Gespräch kommen“, gibt die Inklusionsbeauftragte schon mal einen ersten Ausblick.