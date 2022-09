„Kleiner Bruder von Ascheberg“

„Es wird sozusagen der kleine Bruder von Ascheberg“, bringt Bürgermeister Thomas Stohldreier im Haupt- und Finanzausschuss am Dienstagabend die Planungen zum Feuerwehrgerätehaus Herbern auf den Punkt. Dort wurde der aktuelle Stand der Planungen vorgestellt.

Das alte Gerätehaus der Feuerwehr Herbern entspricht so gar nicht mehr den Bedingungen, die ein modernes Gerätehaus im Dienste der Sicherheit erfüllen muss. Aus diesem Grund wird es auch keine Verzögerung beim Bau geben, stellte Bürgermeister Thomas Stohldreier fest

