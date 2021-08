Klimaforum lädt zum Dorftrödel ein

Das Klimaforum „Nachhaltiges DAH“ ruft am 26. September (Sonntag) zu einem Dorftrödel auf. Weil während der Corona-Zeit in vielen Häusern eifrig aufgeräumt worden ist, sind Dinge ans Tageslicht gekommen, die nicht mehr benötigt werden, die aber vielleicht jemand anderes noch nutzen kann. Deswegen ist im Klimaforum die Idee entstanden, die Gemeinde in einen Trödelmarkt zu verwandeln. Wer vor seiner Haustür gebrauchte Dinge verkaufen möchte, meldet sich bis Montag (30. August) per E-Mail an

dorftroedel.dah@email.de an. Alle angemeldeten Verkaufsstellen sollen in einem Flyer zusammengestellt werden, sodass Kunden gezielt in Ascheberg, Davensberg und Herbern stöbern können. Alle Teilnehmer müssen sich an die Corona-Regeln halten. Der Verkauf ist nur im Freien gestattet. Lebensmittel und gewerbliche Neuware dürfen nicht angeboten werden.