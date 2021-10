Klimaschutz soll wachsen

Die Gemeinde Ascheberg verschenkt an ihre Bürger Obstbäume. Interessenten sollten sich schnell melden.

Kaum eine Maßnahme ist für den Klimaschutz so wichtig wie das Anpflanzen von Bäumen. Der Naturschutz wiederum steht tagtäglich vor der Aufgabe, die heimische Artenvielfalt zu bewahren und zu stärken. Das Anpflanzen sogenannter „alter“, traditioneller Obstsorten stellt eine Maßnahme dar, die beiden Zielsetzungen dient.

Aus diesem Grund schafft die Gemeindeverwaltung 100 Obstbäume „alter“ Obstsorten (Hochstämme) an und stellt diese in Ascheberg ansässigen Privatpersonen, Unternehmen und Vereinen zum Zwecke der Anpflanzung auf privaten Grundstücken kostenlos zur Verfügung, heißt es in einer Pressenotiz.

Interessierte melden sich bis zum 29. Oktober (Freitag) unter Nennung der gewünschten Obstsorte bei dem neuen Klimaschutzmanager Stefan Lohmüller,

0 25 93 / 6 09 60 14, E-Mail: lohmueller@­ascheberg.de, der seit dem 1. Oktober in der Gemeindeverwaltung tätig ist. Interessierte können jeweils einen Baum in Anspruch nehmen.

Sobald die Obstbäume zur Verfügung stehen, werden die Interessierten informiert und können sich ihren Baum in festen Zeitfenstern am Bauhof Ascheberg abholen.