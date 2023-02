KLJB unterstützt Hospizgruppe

Johannes Adamczyk (l.) und Cornelius Grawe überreichten die Spende der KLJB Ascheberg für die Hospizgruppe an Bärbel Olbrich (2.v.l.) und Mechthild Maurer.

Eine Spende in Höhe von 1600 Euro überreichten Vorstandsmitglieder der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Ascheberg jetzt an Mechthild Maurer und Bärbel Olbrich von der Ascheberger Hospizgruppe. Bei der Summe handelt es sich um den Erlös aus der Tannenbaumaktion, die die Ascheberger Landjugend ehrenamtlich durchgeführt hatte. Die Aschebergerinnen und Ascheberger spendeten, und die KLJB nahm die ausgedienten Weihnachtsbäume mit. Jedes Jahr wird der Erlös an eine soziale Einrichtung gespendet.

Das Geld kann von der Hospizgruppe nun unter anderem dafür genutzt werden, eine Trauergruppe zu gründen. Dort sollen Trauernde die Möglichkeit haben, sich auszutauschen und sich gegenseitig zu helfen, teilt die KLJB mit. Außerdem soll die Spende genutzt werden, um für neue Mitarbeitende der Hospizgruppe eine Schulung zu finanzieren.