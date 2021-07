Kolpingsfamilie gestaltet „Herz der Jacobi-Kirmes“

Mit guten Tropfen von der Mosel möchte die Kolpingsfamilie die Ascheberger am Samstag (31. Juli) und Sonntag (1. August) im Garten des Pfarrheims bewirten. Der Weingarten ist eine Alternative zur klassischen Weinlaube am traditionellen Kirmes-Wochenende. Tische können vorab reserviert werden.

Fast alles ist schon vorbereitet für das umgestaltete „Herz der Kirmes“. Die Planungen für den Weingarten der Kolpingsfamilie an diesem Wochenende biegen auf die Zielgerade ein, im Garten des Pfarrheims im Ascheberger Ortskern hoffen die Organisatoren von Freitag bis Sonntag auf viele Besucher. Da die klassische Weinlaube als Teil der Jacobi-Kirmes aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen muss, haben sich die Kolpinger eine besondere Alternative überlegt.

„Das Hygienekonzept steht, wir stimmen uns dazu eng mit der Gemeinde ab, aus unseren Reihen konnten wir viele Helfer mobilisieren, damit wir den Menschen in Ascheberg zum Kirmes-Wochenende richtig was bieten können“, sagt Kolpingsprecher Martin Weiß. Am Freitagabend kommen exklusiv Kolping-Mitglieder zum Zuge. Der Vorstand bewirtet, Christian Pelster liefert Livemusik, zudem steht das Kolping-Bingo auf dem abendlichen Programm.

Zutaten für gelungenes Wochenende

Am Samstag (31. Juli) ab 16.30 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr öffnet der Weingarten bis jeweils 23 Uhr unter freiem Himmel für die Öffentlichkeit – mit fest zugeteilten Plätzen und coronakonformer Registrierung. Die wichtigste Zutat für ein gelungenes Wochenende liegt längst parat: „Wir haben den Wein von der Mosel geholt, am beliebten Kolpingtropfen von unserem Berg am Weingut Müller mangelt es also sicher nicht“, erklärt Weiß mit einem Augenzwinkern. Vier verschiedene Weine werden angeboten. Um den Hunger der Gäste zu stillen, baut Pizza Bienert – ein Mitglied der Kolpingsfamilie – am gesamten Wochenende seinen Kirmesstand neben dem Pfarrheim auf. Dort gibt es auch Pizza zum Mitnehmen für all jene, die nicht Gäste des Weingartens sind. Tische für den Samstag und Sonntag können vorab reserviert werden, per Mail an: gisela@kf-ascheberg.de

Wer sich den „Kolpingtropfen“ im Dreier- oder Sechserpack bestellen möchte, um ihn für den Verzehr zuhause abzuholen, kann dies im Webshop der Kolpinger erledigen.