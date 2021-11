Kolpingsfamilie lässt Arbeit ruhen

Die Turmbläser haben in diesem Jahr aufgegeben. Jetzt hat die Kolpingsfamilie in Davensberg beschlossen, die Arbeit ruhen zu lassen.

Die Kolpingsfamilie Davensberg lässt ihre Arbeit ruhen und nutzt die Chance, am reichhaltigen Angebot der Kolpingsfamilie Ascheberg teilzunehmen. Los geht es bereits am Sonntag (21. November) mit einem Winterspaziergang für die ganze Familie, die um 14 Uhr am Burgturm in Davensberg startet.

Die Kolpingsfamilie in Davensberg hat ein erstes Mal von 1951 bis 1969 bestanden. 1978 wurde vom Pfarrgemeinderat St. Anna eine Neugründung angeregt und angeschoben. Nach der Vorarbeit in den kirchlichen Gremien gründete sich der Davensberger Gesellenverein am 7. Mai 1981 neu, zehn Tag später fand eine offizielle Gründungsfeier mit Bannerweihe statt. Unter dem Vorsitz von Anton Tombrock war Hans-Hermann Spinat Präses der Kolpingsfamilie.

Mit dabei waren damals unter anderem Ralf Walbaum, Helene Rolf und Franz Grauthoff. Sie erhielten am Samstag bei der Mitgliederversammlung ihre Treue-Urkunden. Und sie hatten im Kreis von insgesamt acht der 39 Mitglieder die Frage zu beantworten, wie es mit dem Verein im Davertdorf weitergeht. Neben der Möglichkeit, sich ein zweites Mal aufzulösen, stand das Ruhen lassen des Vereins an. Dafür benötigt die Kolpingsfamilie im Davertdorf aber weiter einen geschäftsführenden Vorstand, den Franz Grauthoff und Maria Sträter bilden werden. Mit diesem Vorgehen war die kleine Runde im Pfarrheim einverstanden.

Mit den vorwiegend älteren Mitgliedern hatte der Verein in diesem Jahr schon auf das Durchführen des Martinsspiel und -umzuges verzichtet. Eingestellt wird auch die monatliche Annahme von Altkleidern. Dafür wird im Umfeld der Kirche von der Kolpingsfamilie Ascheberg ein Container aufgestellt und betrieben.

Das Ruhenlassen schließt nicht aus, dass die Davensberger sich in kleiner Runde zusammensetzen. Darüber hinaus steht den Davensbergern nun das Ascheberger Angebot offen. Für den Winterspaziergang, der im Heimathaus endet, ist eine Anmeldung bei Sascha Klaverkamp unter

01 71/ 5 55 51 06 oder klaverkamps@gmx.de nötig. Am 28. November (Sonntag) folgt der Kolpinggedenktag in Ascheberg. Notieren können die Davensberger auch die Ski-Freizeit in Auffach vom 4. bis 11. März 2022 und die Après-Ski-Party am 19. Februar 2022.

Mit dem Ruhenlassen ist vorerst der Verlust eines zweiten Vereins nach den Turmbläsern innerhalb eines Jahres vom Tisch.