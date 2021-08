Kontroverse Debatte ums Impfen

Die Debatte übers Impfen ist voll entbrannt. Wer unrepräsentativ in die Gemeinde Ascheberg herein hört, bekommt ein Spiegelbild des bundesweiten Meinungsspektrums.

Dafür, dagegen, innerlich zerrissen, zweifelnd, entschlossen – die Debatte über das Impfen gegen das Corona-Virus bietet bei einer Umfrage in Ascheberg die gleiche Bandbreite an Meinungen, wie in der bundesweiten Diskussion. Während viele Erwachsene der nicht repräsentativen Stichprobe bereits zwei Mal geimpft sind, mehren sich in den Antworten Sorgen und Zweifel bei Kindern zwischen zwölf und 16 Jahren.

Zwiespalt bei Entscheidungen für Kinder

Ein Beispiel für diese Haltung ist Andre Gröning: „Meine Frau und ich sind beide durchgeimpft. Bei unseren zwei Jungs im Alter von zwölf und 15 Jahren sind wir aktuell noch in der Entscheidungsfindung. Was das Impfen von Zwölf- bis 16-Jährigen grundsätzlich angeht, sind wir ein wenig zwiegespalten.“ Auch Alexander Neumann will „wie alle Eltern das Beste für die Kinder“. Wenn Kinder geimpft seien, schütze das vor dem Virus und helfe im Schulalltag: „Dennoch habe ich ein mulmiges Gefühl in puncto Spätfolgen. Meine persönliche Wahl ist, der Empfehlung der Stiko zu folgen.“ Allerdings habe auch die 13-jährige Tochter ein Wörtchen mitzureden.



Merkels Politik spaltet

Gabriele Geithner findet es verantwortungslos, Kinder impfen zu lassen. Der Impfstoff habe nur eine Notzulassung, und über die Langzeitfolgen gebe es keine Erkenntnisse. Sie spricht von „einer Genbehandlung, die ins Immunsystem eingreift“ und sieht die Gesamtdebatte als „ein Indiz von Merkels Politik der Spaltung der Gesellschaft“.

„Meiner Meinung nach gibt es keine Alternative zum Impfen. Unser Sohn ist 16 Jahre und ist durchgeimpft. Wenn die Generationen vor uns sich nicht alle geimpft hätten, und uns Kinder gleich mit, hätten wir heute ganz andere gesundheitliche Probleme“, wirbt Bernd Heitmann fürs Impfen. Ins gleiche Horn stößt Daniel Schulte: „Ich persönlich halte es für eine Pflicht an der Gesellschaft, sich impfen zu lassen. Nur so können wir langsam wieder Richtung Normalität gehen.“ Er geht davon aus, dass Geimpfte Vorteile erhalten.

Eine Impfpflicht käme Andrea Tegtmeier aus persönlichen Gründen gut aus: „Meine Mutter, 85 Jahre alt, weigert sich. Sie war Krankenschwester und hat uns früher alle impfen lassen.“ Elfi Emming wäre für eine Pflicht bei einigen Berufen.

Ungeimpfte sollen Tests selbst zahlen

Keine Impfpflicht fordert Andreas Trautmann, „aber es muss Vorteile für Geimpfte geben“. Die Tests sollten nicht mehr auf Kosten der Allgemeinheit abgerechnet werden: „Ich sehe auch mittlerweile nicht mehr ein, dass Minderheiten ständig bevorzugt und Mehrheiten vernachlässigt werden.“

Mit Vorteilen für Geimpfte rechnet auch Franz Piekenbrock. Er bringt aber auch ins Gespräch, Zweifler mit einer kostenlosen Bratwurst zu locken: „Wenn das nicht hilft, kommt die Pommes obendrauf.“

Bei Verena Kozlowski wird das kaum ans Ziel führen. Sie sagt: „Ich lasse mich nicht impfen und meine Kinder würde ich schon gar nicht impfen lassen. Keiner kann mir sagen, ob und welche gesundheitlichen Probleme diese Impfung nach sich zieht. Aber das dürfen wir ja zum Glück noch selbst entscheiden. Ich hoffe es bleibt auch so. Also bin ich ganz klar gegen eine Impfpflicht.“