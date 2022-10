Kostüme für Sternsinger werden genäht

Manchmal dauert es eben etwas länger. So auch im Fall der neuen „Sternsingerkostüme“. Diese wollte die Ascheberger Tafel mit Unterstützung von Steffi Stöppler anfertigen (WN berichteten). Doch dann kam die Corona-Pandemie dazwischen.

Das ist nun zwei Jahre her. Doch aufgeschoben bedeutet nicht aufgehoben. „Denn an der Umsetzung der Idee haben wir immer festgehalten“, betont Hanna Schlinge von der Ascheberger Tafel. Es wäre auch gar nicht anders möglich gewesen, denn schließlich steckt in diesem besonderen Projekt nicht nur jede Menge Arbeit, sondern noch mehr Herzblut.

Verkaufsstand am Kartoffelsamstag

Die Nähmaschinen haben bereits in der Vergangenheit gerattert – und sie tun es schon wieder. „Dieses Mal allerdings mit einem besonderen Ziel“, freut sich Hanna Schlinge. Zwar ist es noch ein wenig hin, bis die Sternsinger ausschwärmen, aber der passende Dress, der kann ja ruhig schon im Vorfeld organisiert werden. Zum Beispiel am Samstag (22. Oktober). Dann findet in Herbern der traditionelle Kartoffelsamstag statt. „Und hier bekommt die Tafel sozusagen eine Bühne“, sagt Hanna Schlinge. Denn das Tafel-Team ist dort den ganzen Tag über mit einem Stand vertreten auf der Südstraße vor dem „YuIn“, vielen auch besser bekannt als ehemalige Fleischerei Berger.

Ehrenamtlicher Einsatz mit viel Herzblut

Nachdem schon so einige Kostüme während der Coronazeit entstanden sind, wird jetzt seit Wochen Nachschub produziert. „Die Stoffe haben wir von Steffi Stöppler bekommen. Bei ihr im Laden werden die Kostüme auch zu einem kleinen Kurs verkauft, da wir das als Verein nicht dürfen. Den Verkaufserlös spendet Familie Stöppler dann komplett an die Tafel“, ist Schlinge und ebenso das Team mehr als dankbar. Ferner statten Stöppler das Tafel-Team beim Kartoffelsamstag auch mit Dekopuppen aus. „Dann können wir die Kostüme richtig gut präsentieren“, so Schlinge. Dass das sechsköpfige Nähteam mehr als kreativ ist, zeigt sich, wenn man die Stücke begutachtet. „Da steckt ganz viel Herzblut drin“, lächelt die Aschebergerin und lässt ihren Blick einen kurzen Moment auf einem Umhang verweilen. Die Kostüme werden in vielen verschiedenen Farben und Größen und für jedes Alter sowie Geschlecht gefertigt. „Auch für Kindergärten wären sie eine tolle Sache“, haben Schlinge und Steffi Stöppler bereits einen neuen Plan.

Zahl der Bedarfsgemeinschaften steigt

In Zeiten wie diesen muss sich die Ascheberger Tafel etwas einfallen lassen, um Spenden zu generieren. „Und da ist das hier eine wirklich tolle Aktion, die zudem noch nachhaltig ist“, freuen sich alle Beteiligten. Denn statt hochwertige Auslaufstoffe oder Bordüren einfach zu entsorgen, finden sie auf diese Weise noch eine tolle Verwendung. Für das Tafel-Team besteht auf der anderen Seite die Möglichkeit, Spenden zu generieren und diese dann in Essbares zu investieren.

„Denn Lebensmittel werden bei uns dringend benötigt, da wir einen hohen Zuwachs unserer Bedarfsgemeinschaften zu verzeichnen haben und die Tendenz weiterhin steigend ist“, schildert Hanna Schlinge die Lage. Umso mehr freuen sich alle auf das Kartoffelfest, bei dem dann am Stand der Ascheberger Tafel viele schöne Sternsingerkostüme zu finden sind. Alle sind mit viel Liebe von Hand gemacht. Neben den Kostümen hat die Tafel auch viele anderer selbstgefertigter Artikel im Angebot.