Kräftige Anpacker benötigt!

Egal, ob die Sommersonne bei 35 Grad gnadenlos auf den Asphalt brennt, der Regen die Klamotten durchnässt oder Schnee und eisige Kälte die Gliedmaßen frieren lassen: An jedem Samstag im Jahr stehen die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Recyclinghofs pünktlich um 9 Uhr auf dem Platz an der Industriestraße und nehmen die Abfälle und Wertstoffe der Bürger entgegen. So auch am heutigen Samstag.

