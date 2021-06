Kran fährt Kontrolleure bis zur Kirchturmspitze

Architekt Bernhard Kröger und Kirchenvorstand Norbert Kühnhenrich prüfen bei der Kontrolle am Kirchturm St. Lambertus Ascheberg den Wetterhahn.

Fünf Jahre sind vergangen, seit die Pfarrei den Kirchturm von St. Lambertus saniert hat. Im Sommer 2016 wurde mit Hochdruck an dem 111 Jahre alten Bauwerk gewerkelt. Das Ende der damaligen Arbeiten markiert das Auslaufen der Gewährleistungen, die von den Firmen eingeräumt wurden. „Es ist üblich, dass man am Ende der Zeit noch einmal prüft, ob alles so aussieht, wie es geplant war“, berichtet Architekt Bernhard Kröger, der vor fünf Jahren die Arbeiten geleitet hat.