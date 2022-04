Flüchtlingshilfe sucht Unterstützer

Krieg in der Ukraine: Info-Veranstaltung am Mittwoch

Die Hilfsbereitschaft für die Menschen in der Ukraine ist seit Ausbruch des Krieges enorm. Und selbstverständlich sieht das in der Gemeinde Ascheberg auch beim Thema ukrainische Flüchtlinge nicht anders aus. Die Verwaltung hat eine Hotline zur Vermittlung von Wohnraum eingerichtet, viele Bürger haben notwendige Dinge gespendet, nun ist Unterstützung in der Flüchtlingshilfe gefragt.

Deshalb lädt die Flüchtlingshilfe St. Lambertus Ascheberg am Mittwoch (6. April), um 18 Uhr zu einer Auftaktveranstaltung ins Rathaus ein. Mit von der Partie sind dort auch einige Fachleute, sie sich beim Thema Flüchtlingshilfe bestens auskennen. Als Referent sind unter anderem Vinzenz Mersmann vom Fachdienst Gemeindecaritas des Kreises Coesfeld sowie Sabine Schröer vom SkF Lüdinghausen eingeladen.

Bereits in den Jahren 2015 und 2016 hat Mersmann die Flüchtlingshilfe Ascheberg in der Flüchtlingskrise beim Aufbau eines gut funktionierende Netzwerkes unterstützt. Zugesagt hat auch Bürgermeister Thomas Strohldreier. Allerdings seien vor allem auch Bürgerinnen und Bürger eingeladen, die gemeinsam mit der Flüchtlingshilfe St. Lambertus die in der Gemeinde lebenden Ukrainer unterstützen möchten, betont Maria Schumacher, Vorsitzende der Flüchtlingshilfe. Eine solche Unterstützung könne in unterschiedlichsten Bereichen geschehen, beispielsweise als Sprachpaten oder Dolmetscher. Erfahrungsgemäß gebe es eine Menge zu tun. Einen Einblick in die Situation kann die Teilnahme an der Veranstaltung bieten, die unter den geltenden Corona-Regeln stattfindet.