Kuh thront auf der Anrichte: Ferienwohnungen werden zur Galerie

An einem eher ungewöhnlichen Ort präsentierten Ulla Triebel und Mara König ihre Malereien. Für die erste gemeinsame Ausstellung machten die beiden Frauen Ferienwohnungen in Ascheberg zur Galerie.

Es war ein Debüt – und genau diese Premiere kam richtig gut an: Die Kunstausstellung in der Ferienwohnung. Gemeinsam mit ihrer Nichte präsentierte Künstlerin Ulla Triebel eine „kunterbunte“ Mischung an ungewöhnlichen Kunstwerken.

Dieser Blick hat so manchen Besucher in seinen Bann gezogen. Ein wenig herausfordernd schaute das Zebra in die Menge beim Stelldichein mit weiteren Exoten wie Elefant und Nashorn, die sonst eher im afrikanischen Grasland oder den Savannen beheimatet sind. Am Wochenende versammelten sie sich in einer Ferienwohnung. Genauer gesagt auf der großen braunen Kommode im Flur.