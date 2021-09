Kulturelles Erbe entdecken

Bundesweit fand der Tag des offenen Denkmals zum ersten Mal 1993 statt. Seitdem wiederholt sich die Aktion am zweiten Sonntag im September. Koordiniert von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, ist es eine der größten Kulturveranstaltungen. Der Tag des offenen Denkmals soll auf lockere und spannende Weise ein Bewusstsein für das kulturelle Erbe in weite Kreise der Bevölkerung tragen. Besonders interessant sind daher die vielfältigen Angebote und Veranstaltungen vor Ort. Auch der Heimatverein Herbern stellt sich seit vielen Jahren engagiert der Herausforderung, in Herbern themenbezogene Veranstaltungen zu auf die Beine zu stellen, heißt es in einer Mitteilung. Das Motto zum Tag des offenen Denkmals 2021 am 12. September lautet: „Sein & Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“.

Aktionen in Ascheberg und Davensberg Foto: Die katholische Pfarrgemeinde beteiligt sich mit der St.-Lambertus-Kirche in Ascheberg sowie der St.-Anna-Kirche in Davensberg am Tag des offenen Denkmals. St. Lambertus bleibt nach der Sonntagsmesse zur Besichtigung und stillen Einkehr geöffnet. Von 14.30 bis 17.30 Uhr sind am 12. September kundige Ascheberger vor Ort, die kleine Führungen übernehmen. Es gelten die aktuellen Corona-Vorschriften. Im Bereich der zukünftigen Schatzkammer wird auf Schautafeln eine Ausstellung historischer Architektenentwürfe und zeitgenössischer Fotografien zum Neubau des Kirchturmes (1899 bis 1909) präsentiert, die in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein zusammengestellt wurden. Erste Projektideen zu den kirchlichen Jubiläen 2022 bis 2024 sollen ebenfalls vorgestellt werden, inklusive einer Mitmachaktion für die gesamte Familie. Eine Besichtigung des Kirchturmes ist nicht möglich, teilt die Pfarrgemeinde mit. Schlusspunkt des Tages ist eine festlich gestaltete Vesper um 18 Uhr anlässlich des Festtages „Mariä Namen“. Dazu ist die gesamte Pfarrei eingeladen.,In der St. Anna-Kirche in Davensberg wird Dr. Hubertus Erfmann am 12. September zwei Kirchenführungen mit kunsthistorischen Erläuterungen durchführen. Die erste Besichtigung startet um 10 Uhr, die zweite beginnt um 16 Uhr. Treffpunkt ist jeweils im Pfarrheim. ...

„Der Schein trügt“, „mehr Schein als Sein“ oder „die Welt urteilt nach dem Scheine“ – viele Sprichwörter greifen das Verhältnis von Täuschung und Realität auf. Von vielen Schlössern, Palästen und Kunstwerken weiß man um die „Tricks“ von Architekten, Malern und Bildhauern, das Auge des Betrachters zu täuschen. Auch in Herbern gibt es Gebäude, bei denen der „Schein“ trügt. Diese aufzuspüren, lädt der Heimatverein Herbern mit einer speziellen Dorfführung am 12. September (Sonntag) unter der Leitung von Josef Kemming ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Museum Heimathaus, Altenhammstraße 20. Die Teilnahme ist kostenlos und erfolgt unter Berücksichtigung der geltenden Coronaauflagen.

Aber nicht nur in der Architektur ging es um „So tun als ob“ wie das Beispiel der „Sammeltasse“ zeigt – auch über dieses Phänomen wird Josef Kemming informierten. Denn Porzellan war einst ein Statussymbol. Im frühen 19. Jahrhundert wurde es preiswerter. Und es entwickelte sich in bürgerlichen Kreisen der Brauch, Tassen zu sammeln oder zu besonderen Anlässen zu verschenken. Was in Adelshäusern als komplettes Geschirr auf die große Tafel kam, gaukelte als einzelnes Gedeck der einfachen Bürgersfrau das Gefühl vor, ebenfalls an eine fürstliche Tafel zu sitzen, so der Heimatverein.