Kulturelles für alle Altersklassen

Ascheberg

Ein Event besonderer Art wirft seine Schatten voraus: Der Kunst- und Kulturverein für Ascheberg, Davensberg und Herbern („KuKADuH“) wird 25 Jahre alt. Um das zu feiern, stürmt der Autor und Kabarettist René Steinberg die Bühne in der neuen Aula in Herbern. Eine Premiere, handelt es sich doch um die erste Aufführung des Vereins in dieser Spielstätte.

Von Annika Wienhölter